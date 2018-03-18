CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтаб Антитерористичної операції зафіксував один обстріл бойовиками позицій Збройних Сил України від початку доби 18 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сепаратисти обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, – штаб АТО
Унаслідок обстрілу жоден український військовий не постраждав
Фото:pravda.com.ua
Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
"Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів. На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав. На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався. Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України", – розповіли у штабі.
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18 03 2018 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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