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Сепаратисти обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, – штаб АТО

Унаслідок обстрілу жоден український військовий не постраждав
Штаб Антитерористичної операції зафіксував один обстріл бойовиками позицій Збройних Сил України від початку доби 18 березня.
Сепаратисти обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, – штаб АТО Фото:pravda.com.ua

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

"Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів. На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав. На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався. Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України", – розповіли у штабі.

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18 03 2018 19:20
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