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Сепаратисти обстріляли Зайцеве з мінометів, – СЦКК

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав
За інформацією української сторони СЦКК, бойовики обстріляли з 12-міліметрових мінометів селище Зайцеве в Донецькій області.
Сепаратисти обстріляли Зайцеве з мінометів, – СЦКК Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил з посиланням на українську сторону СЦКК.

"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань РФ, у порушення Мінських домовленостей на ранок сьогоднішньої доби, близько 05:45 обстріляли населений пункт Зайцеве із мінометів 120 калібру. Обстріл мирних мешканців противник вів з напрямку населеного пункту Гольмівський", – йдеться в повідомленні.

За результатами фотофіксації, проведеної 19 травня, спостерігачі мобільної групи СЦКК задокументували пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку по вулиці вул. Мануільського 100. Внаслідок розриву міни, як повідомляється, зруйновано покрівлю будинку, пошкоджено вікна та стіни.

"На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ.
Українська сторона СЦКК наголошує, обстріли населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому підрозділи ЗСУ, свідчать про зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, явне небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", – зазначає українська сторона СЦКК

 

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19 05 2018 21:29
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