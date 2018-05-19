Сепаратисти обстріляли Зайцеве з мінометів, – СЦКК
Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил з посиланням на українську сторону СЦКК.
"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань РФ, у порушення Мінських домовленостей на ранок сьогоднішньої доби, близько 05:45 обстріляли населений пункт Зайцеве із мінометів 120 калібру. Обстріл мирних мешканців противник вів з напрямку населеного пункту Гольмівський", – йдеться в повідомленні.
За результатами фотофіксації, проведеної 19 травня, спостерігачі мобільної групи СЦКК задокументували пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку по вулиці вул. Мануільського 100. Внаслідок розриву міни, як повідомляється, зруйновано покрівлю будинку, пошкоджено вікна та стіни.
"На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ.
Українська сторона СЦКК наголошує, обстріли населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому підрозділи ЗСУ, свідчать про зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, явне небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", – зазначає українська сторона СЦКК
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 43 рази відкривали вогонь по українських позиціях.
Росія заборонить в'їзд вантажного транспорту, маршрутних та рейсових автобусів із території ОРДЛО в період підготовки до Чемпіонату світу з футболу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?