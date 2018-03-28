Сербія направила військові літаки до кордону Косова

На кордоні невизнаного Косова помітили сербські військові літаки.

Відео з літаками розмістив на своїй сторінці у Facebook косовський канал RTK.

"Бойові літаки Сербії на кордоні Косова", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що декілька сербських літаків помітили над прикордонним селищем Прешево. Вони налякали місцевих албанців, які стверджують, що не бачили такого з часів останньої війни. Албанці назвали появу літаків сербською провокацією.

Нагадаємо, 15 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова до компромісу у суперечці щодо Косова.