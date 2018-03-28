ПОЛІТИКА НОВИНИНа кордоні невизнаного Косова помітили сербські військові літаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сербія направила військові літаки до кордону Косова
Декілька сербських літаків помітили над прикордонним селищем Прешево
Фото: blic.rs
Відео з літаками розмістив на своїй сторінці у Facebook косовський канал RTK.
"Бойові літаки Сербії на кордоні Косова", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що декілька сербських літаків помітили над прикордонним селищем Прешево. Вони налякали місцевих албанців, які стверджують, що не бачили такого з часів останньої війни. Албанці назвали появу літаків сербською провокацією.
Нагадаємо, 15 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова до компромісу у суперечці щодо Косова.
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28 03 2018 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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