Сербія назвала небажаним візит міністра оборони Хорватії
Рішення було прийнято у відповідь на повідомлення Міністерства закордонних справ Хорватії про заборону в'їзду в країну сербському міністру оборони Олександру Вуліну, повідомляє сербський телеканал РТС.
"Сербський уряд вважає, що такі дії Хорватії суперечать духу добросусідства і поваги основних європейських цінностей, в тому числі свободи пересування людей", - йдеться в заяві уряду.
Уряд Сербії також стверджує, що як і раніше прихильний побудові добросусідських відносин з Хорватією, і закликає "утримуватися від дій, які можуть сприяти порушенню відносин зі своїми сусідами".
Нагадаємо, що парламентська делегація із Загреба скасувала решту свого візиту до Белграда після того, як націоналістичний депутат Воїслав Шешель розтоптав хорватський прапор всередині парламенту Сербії, а потім викрикував образи до членів делегації, назвавши їх "усташі" (хорватські фашисти).
Посол Сербії у Загребі Міра Ніколич також відмовилася прийняти ноту протесту МЗС Хорватії через інцидент із розтоптаним прапором.
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