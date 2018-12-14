Сербія пригрозила ввести регулярні війська в Косово

Радник Вучича Нікола Селакович заявив, що Белград також може оголосити Косово окупованою територією

Радник президента Сербії Александара Вучича попередив, що Белград може надіслати війська в Косово у відповідь на те, що парламент Косова у п'ятницю проголосував за створення національної армії.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич назвав цей крок Приштини "найбільшою прямою загрозою миру та стабільності в регіоні". Дачич зазначив, що його країна має намір домогтися проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через рішення Косова створити регулярну армію, інформує AP.

Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрало вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.

Сербія попередила, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах. Цю позицію підтримала і Росія.

Нагадаємо, що парламент Косова проголосував за створення армії попри застереження НАТО.

Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрало вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.