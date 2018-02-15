Сербія повинна визнати Косово, якщо хоче вступити в ЄС, - Габріель
"Якщо Сербія хоче рухатися до ЄС, то забезпечення верховенства права є основною умовою. Але, звичайно, такою ж умовою є і визнання незалежності Косова", - сказав Габріель, повідомляє EUobserver.
Як відомо, Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александр Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом "компромісу".
Нагадаємо, Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, на вимогу Брюсселя повинна налагодити свої стосунки з Косовом. Хоча формально Брюссель не вимагає дипломатичного визнання Косова, Белград до запланованого у 2025 році вступу до ЄС повинен підписати двосторонній сербсько-косовський договір, який дозволяв би Косова вступити до міжнародних організацій, включно з ООН.
Європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив, що Сербія повинна досягти угоди про нормалізацію відносин з Косово, якщо хоче вступити в ЄС.
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