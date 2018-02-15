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Сербія повинна визнати Косово, якщо хоче вступити в ЄС, - Габріель

Серед країн ЄС Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія не визнають Косово як незалежну державу
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Сербія повинна визнати незалежність своєї колишньої провінції Косова, якщо хоче приєднатися до Євросоюзу.
Сербія повинна визнати Косово, якщо хоче вступити в ЄС, - Габріель Фото: ap.org

"Якщо Сербія хоче рухатися до ЄС, то забезпечення верховенства права є основною умовою. Але, звичайно, такою ж умовою є і визнання незалежності Косова", - сказав Габріель, повідомляє EUobserver.

Як відомо, Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александр Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом "компромісу".

Нагадаємо, Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, на вимогу Брюсселя повинна налагодити свої стосунки з Косовом. Хоча формально Брюссель не вимагає дипломатичного визнання Косова, Белград до запланованого у 2025 році вступу до ЄС повинен підписати двосторонній сербсько-косовський договір, який дозволяв би Косова вступити до міжнародних організацій, включно з ООН.

Європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив, що Сербія повинна досягти угоди про нормалізацію відносин з Косово, якщо хоче вступити в ЄС.

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