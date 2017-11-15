Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо Криму
Третій комітет Генеральної асамблеї ООН – орган, що опікується, серед іншого, питаннями прав людини – схвалив підготовлений Україною проект рішення ГА ООН щодо Криму, - йдеться у результатах голосування, оприлюднених постійним представництвом України в ООН, інформує "Європейська правда".
71 держава підтримала український документ, 25 проголосували проти, 77 утрималися від голосування. Велика кількість тих хто утримався, обумовлена зокрема тим, що низка держав принципово не підтримують розгляд в межах третього комітету питань, дотичних до міждержавних конфліктів. Водночас, проти проголосували лише ті, хто не вважає за можливе публічно засуджувати незаконні дії РФ.
Фото: Європейська правда
З 25 держав, які проголосували проти, є лише три, розташовані в Європі – Росія, Білорусь та Сербія. Ще одна держава західних Балкан – Боснія та Герцоговина – утрималася. Позиція БіГ, очевидно, обумовлена тим, що сербська меншина має блокуючий голос при ухваленні будь-яких державних рішень.
Всі інші держави Європи, включаючи близькі до Сербії Македонію та Чорногорію, а також включаючи Угорщину, з якою у України триває дипломатичний конфлікт, підтримали українську резолюцію.
Із пострадянських держав проти проголосувати також Вірменія, Казахстан, Киргизстан Узбекистан. Повний перелік держав, які проголосували проти проекту резолюції, є наступним: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.
Нагадаємо, третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.
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