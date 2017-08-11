Сербія терміново викликала свого посла з Києва

Відзначається, що в Сербії планують обговорити з послом актуальні питання відносин з Україною

Глава МЗС Сербії Івіца Дачич викликав для консультацій сербської посла в Україні Раде Булатовича.

Про це повідомили в прес-службі сербського МЗС.

Повідомляється, що Дачич планує обговорити з послом актуальні питання відносин з Україною і "подальші заходи, пов'язані з ними. У сербському МЗС нагадали, що Сербія завжди підтримувала територіальну цілісність України, в той же час, як наголошується, українські найманці брали участь у злочинах, вчинених хорватськими силами проти сербського народу в Хорватії, "що Україна, на відміну від Сербії, ніколи не засуджувала".

Проте у сербському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Сербія, як і раніше прихильна до встановлення добрих відносин з Україною на принципах взаємної поваги.

"Сербія прийняла ряд конкретних кроків по переслідуванню сербських громадян, які воюють за кордоном, включаючи Україну, чим продемонструвала прихильність своїм міжнародно-правовим зобов'язанням", - зазначили в МЗС Сербії.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.