Сербія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН через створення армії в Косово

Сили безпеки Косова трансформуються в регулярну армію чисельністю 5 тисяч осіб

Сербія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН через рішення парламенту Косова про перетворення сил безпеки в регулярну армію.

Сербія здатна захистити сербів у Косово, не уточнюючи, який захист він має на увазі, заявив президент Сербії Александар Вучич у зверненні до громадян ввечері 14 грудня, інформує "Радіо Свобода".

"Абсолютно зрозуміло", що рішення косовського парламенту було прийнято за згодою Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Німеччини, заявив президент Сербії.

Вучич 14 грудня зустрівся з підрозділами Збройних сил Сербії на півдні країни і говорив з ними про їхні завдання.

Перед виступом на телебаченні Вучич прийняв посла Росії в Белграді Олександра Чепуріна, який заявив, що передав сербському президенту повідомлення з Москви.

Ці сили гарантують безпеку і захищають всіх громадян, заявив представник миротворчих сил в Косово (КФОР) Вінченцо Грас.

За його словами, Північноатлантичний альянс прийме відповідні висновки у зв'язку з рішенням парламенту Косова.

Додамо, радник президента Сербії Александара Вучича попередив, що Белград може надіслати війська в Косово у відповідь на те, що парламент Косова у п'ятницю проголосував за створення національної армії.