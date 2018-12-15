Сербія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН через створення армії в Косово
Сербія здатна захистити сербів у Косово, не уточнюючи, який захист він має на увазі, заявив президент Сербії Александар Вучич у зверненні до громадян ввечері 14 грудня, інформує "Радіо Свобода".
"Абсолютно зрозуміло", що рішення косовського парламенту було прийнято за згодою Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Німеччини, заявив президент Сербії.
Вучич 14 грудня зустрівся з підрозділами Збройних сил Сербії на півдні країни і говорив з ними про їхні завдання.
Перед виступом на телебаченні Вучич прийняв посла Росії в Белграді Олександра Чепуріна, який заявив, що передав сербському президенту повідомлення з Москви.
Ці сили гарантують безпеку і захищають всіх громадян, заявив представник миротворчих сил в Косово (КФОР) Вінченцо Грас.
За його словами, Північноатлантичний альянс прийме відповідні висновки у зв'язку з рішенням парламенту Косова.
Додамо, радник президента Сербії Александара Вучича попередив, що Белград може надіслати війська в Косово у відповідь на те, що парламент Косова у п'ятницю проголосував за створення національної армії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата