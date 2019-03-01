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Сербія заборонила вбивство тварин для виробництва хутра

Причини скасування дозволу на розведення та вбивства тварин для виробництво хутра не тільки етичні, але і екологічні
У Сербії почала діяти заборона на розведення та вбивство тварин для виробництва хутра.
Сербія заборонила вбивство тварин для виробництва хутра © MICHAEL ONEAL Сан - Франциско, Каліфорнія, США 1-е місце - Тварини

Заборона була ухвалена в 2009 році, але її набрання чинності було відкладено на 10 років, щоб ті, хто займається цією діяльністю, могли підготувати свій бізнес, повідомляє боснійське видання Klix.

Причини скасування дозволу на розведення та вбивства тварин для виробництво хутра не тільки етичні, але і екологічні.

"Велика кількість небезпечних хімічних речовин, що використовуються в цій галузі, постійно забруднюють навколишнє середовище", - заявляють активісти, які домагалися заборони.

На сьогодні Австрія, Велика Британія, Нідерланди, Люксембург, Чехія, Македонія та Словенія повністю заборонили діяльність підприємств хутрової промисловості.

Низка країн встановили перехідні терміни для остаточного припинення подібного виробництва (Бельгія, Данія, Норвегія, Естонія, Хорватія, Боснія та Герцеговина), або запровадили настільки суворі умови для здійснення цієї діяльності, що у цих країнах вже не відбувається розведення тварин для хутра (Німеччина, Швеція, Швейцарія, Іспанія).

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року стало відомо, що італійський будинок моди Gucci відмовляється від використання натурального хутра у своїх колекціях, починаючи з весни-літа 2018 року. Окрім іншого, Gucci планувала вступ до Всесвітнього альянсу проти використання хутра, де перебуває низка міжнародних організацій, які виступають за захист прав тварин.

Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.

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03 01 2019 19:55
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