Сербія збирається купити в Росії винищувачі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.
"Міністр оборони Зоран Джорджевіч розповів Blic (сербське ЗМІ, – ред.) у неділю, що підпис Путіна на доставку чотирьох МіГ-29 є лише формальністю, і що вони точно прибудуть", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляють сербські ЗМІ, винищувачі планують доставити до 2 квітня, коли в Сербії пройдуть президентські вибори, і такий крок спрямований на підвищення шансів популярного кандидата, нинішнього прем’єр-міністра Александара Вучіча.
Водночас зазначається, що купівля винищувачів у Росії та Білорусі, з якою нині домовляються про 8 літаків, "може збільшити напругу на західних Балканах".
Нагадаємо, в січні міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай звернувся з листом про допомогу до Європейського Союзу, США та інших країн щодо "численних провокацій та агресивних дій" з боку Сербії.
У лютому місцеві серби в етнічно розділеному місті Косовська Мітровіца бульдозером зруйнували стіну, яка викликала тижні напруженості між Косово та Сербією.
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