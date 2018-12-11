Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сербська православна церква відмовилася визнавати рішення Константинополя щодо України

Сербія не встановлюватиме канонічне спілкування з українськими церквами
Архієрейський собор Сербської православної церкви відмовився визнавати рішення Константинопольського патріархату щодо України обов'язковим для виконання і вирішив не встановлювати канонічне спілкування з українськими церквами.
Сербська православна церква відмовилася визнавати рішення Константинополя щодо України Фото: gettyimages.com

Про це повідомили у прес-службі церкви в понеділок, 12 листопада.

Сербська церква вважає це рішення Вселенського патріархату необов'язковим для виконання, тому не визнає Філарета і Макарія та їхніх послідовників православними єпископами. Окрім того, церква закликала до проведення Всеправославного собору для спільного обговорення рішення щодо автокефалії української церкви.

Нагадаємо, в жовтні Константинопольський патріархат відновив канонічний статус предстоятелів Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату, а також підтвердив намір в найближчому майбутньому сприяти створенню на території України єдиної автокефальної церкви.

Російська православна церква оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2018 21:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.