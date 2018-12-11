Сербська православна церква відмовилася визнавати рішення Константинополя щодо України
Про це повідомили у прес-службі церкви в понеділок, 12 листопада.
Сербська церква вважає це рішення Вселенського патріархату необов'язковим для виконання, тому не визнає Філарета і Макарія та їхніх послідовників православними єпископами. Окрім того, церква закликала до проведення Всеправославного собору для спільного обговорення рішення щодо автокефалії української церкви.
Нагадаємо, в жовтні Константинопольський патріархат відновив канонічний статус предстоятелів Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату, а також підтвердив намір в найближчому майбутньому сприяти створенню на території України єдиної автокефальної церкви.
Російська православна церква оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем.
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