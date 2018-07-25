Сербський міністр звинуватив Чорногорію в геноциді сербів
Попович підтримав заяву патріарха Сербської православної церкви Іринея, який раніше заявив, що становище сербів в Чорногорії є таким самим, "як в часи Незалежної Держави Хорватія", тобто під час фашистської окупації, повідомляє RTCG, інформує "Європейська правда".
Попович скаржився на витіснення кирилиці у Чорногорії, "знищення" сербських письменників і всебічну дискримінацію сербів.
"Ті, хто заявляють про себе як серби, піддаються дискримінації за всіма ознаками і не можуть отримати роботу на державній службі", - заявив він.
"Сербія повинна рішуче підтримати сербський народ в Чорногорії. Проблему гноблення нашого народу необхідно підняти перед міжнародними інститутами і світовою громадськістю", - заявив Попович, наголосивши, що повага прав сербів і Сербської православної церкви в Чорногорії є умовою для розвитку добрих відносин.
Нагадаємо, Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія. За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу.
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