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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сербський парламент виступив порти членства в НАТО

Опозиційні депутати не брали участі в голосуванні, оскільки їх прогнали з залу через шумні протести щодо інших, непов’язаних з резолюцією питань
Парламент Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, схвалив резолюцію, яка опротестовує можливе членство країни в НАТО.
Сербський парламент виступив порти членства в НАТО Фото:ukrinform.ua

Резолюція про захист конституційного ладу і проголошення військового нейтралітету, яка не має законодавчої сили, є символічним заходом, що є частиною давніх зусиль проросійських політиків у Боснії запобігти приєднанню країни до Північноатлантичного альянсу, відзначає агентство Associated Press.

У документі парламент Республіки Сербської наполягає на військовому нейтралітеті Боснії.

Опозиційні депутати не брали участі в голосуванні, оскільки їх прогнали з залу через шумні протести щодо інших, непов’язаних з резолюцією питань.

Традиційно проросійські боснійські серби виступають проти членства в Альянсі після бомбардувань НАТО у 1990-их роках. Антинатівські настрої розділяє і сусідня Сербія.

Однак боснійці та хорвати, які складають абсолютну більшість населення Боснії – 65% - підтримують приєднання до силового блоку.

Нагадаємо, на початку жовтня Сербія розкритикувала ЄС за те, що не визнаючи референдум у Каталонії, блок визнав відокремлення Косова.

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18 10 2017 13:52
ТЕГИ: НАТО, Сербія
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