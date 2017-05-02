Серби зруйнували стіну в Косово після звинувачень у розпалюванні ворожнечі, – ФОТО

Місцеві серби в етнічно розділеному місті Косовська Мітровіца бульдозером зруйнували стіну, яка викликала тижні напруженості між Косово та Сербією.

Серби, які не визнають Косово як державу, почали будувати стіну в грудні 2016 року, наче з метою захисту від зсуву. Проте уряд Приштини заявив, що це було спробою додатково розділити місто за етнічною ознакою, тому заявили про необхідність знесення стіни, повідомляє Reuters.

Рішення про знесення бетонної стіни заввишки 2 м прийняли після переговорів за посередництва ЄС між представниками Косово та Сербії. Прем'єр-міністр Косово Іса Мустафа пригрозив місцевим сербам, що якщо вони не знесуть стіну, то за них це зробить уряд.

4 лютого 2017 року стіну почали зносити.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Нагадаємо, в січні міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай звернувся з листом про допомогу до Європейського Союзу, США та інших країн щодо "численних провокацій та агресивних дій" з боку Сербії.

Після 18-річної перерви Сербія намагалась відновити залізничне сполучення з північчю Косово, що і стало причиною нового загострення відносин. З Белграда був відправлений поїзд з написом "Косово – це Сербія". Однак, все ж прем'єр-міністр країни Олександр Вучич розпорядився зупинити його.

За день до цього президент Сербії Томіслав Ніколич пригрозив ввести війська в Косово для захисту етнічних сербів краю.

У березні президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що він отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна, що Москва продовжить підтримувати претензії Белграда на Косово.

Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.