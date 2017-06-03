Серед адвокатів Насірова – юристи, які обслуговували Грановського та Адамовського, - ЗМІ

Адвокат Андрій Кузьменко, який раніше також згадувався як представник компанії FCLEX, був присутній не лише в лікарнях, де перебував Насіров, але й в команді його адвокатів у Солом’янському суді

Протягом 3-5 березня журналісти зафіксували в команді захисту відстороненого голови ДФС Романа Насірова щонайменше двох представників юридичної компанії FCLEX.

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що компанія FCLEX брала участь в господарських спорах в інтересах бізнес-структур, пов’язаних на той момент з Олександром Грановським.

Партнер і керівник юридичної компанії FCLEX Олег Маліневський 3 березня разом з іншими адвокатами прибув до лікарні "Феофанія", де після обшуків НАБУ перебував Насіров. Того дня Маліневський представився журналістам адвокатом Романа Насірова.



Фото: фрагменти стріму програми "Схеми", "Радіо Свобода"

Адвокат Андрій Кузьменко, який раніше також згадувався як представник компанії FCLEX, був присутній не лише в лікарнях, де перебував Насіров, але й в команді його адвокатів у Солом’янському суді.

Кузьменко повідомив журналістам, що навчався разом з Олегом Маліневським. На питання, чи працює він в компанії FCLEX, сказав: "На даний момент – ні".



Фото: bihus.info

На сайті компанії FCLEX зазначено, що Олег Маліневський відстоював інтереси бізнесмена Андрія Адамовського у спорах навколо ТРЦ SkyMall.

Народний депутат від БПП Олександр Грановський до 2014 року був головою наглядової ради Assofit Holdings Limited - проектної компанії столичного ТРЦ SkyMall, та представляв за довіреністю інтереси Stockman Interhold SA, співвласника Assofit.

Юристи FCLEX відстоювали в судах інтереси компаній Stockman Interhold SA та "Призма-Бета" (володіла приміщеннями ТРЦ, її виконавчим директором працювала Ольга Ткаченко, парламентська екс-помічниця депутата Грановського).

Нині Олександра Грановського називають куратором судової та правоохоронної системи від Адміністрації президента.

5 березня адвокат Олександр Лисак повідомив, що Романа Насірова захищають дев’ять адвокатів, зокрема Андрій Кузьменко (вихідець з FCLEX).

Інтернет-видання "Наші гроші" з’ясувало, що ще троє адвокатів Насірова пов’язані між собою. Це Олександр Лисак, Олександр Мірошник та Ігор Черезов. Як захисники, вони протистоять НАБУ в кількох резонансних справах: Олександра Онищенка, Руслана Журила, Одеського припортового заводу та інших.

Насіров фігурує у "газовій справі" нардепа Олександра Онищенка. Його підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

Нагадаємо, що за даними НАБУ та САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн. Прокурори САП просять суд про утримання Насірова під вартою або заставу у сумі 2 млрд грн.

Відзначимо, що за інформацією ЗМІ Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга Президента Петра Порошенка. У ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про те, що Грановський є куратором правоохоронної й судової систем від БПП.