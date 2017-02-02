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Серед бойовиків паніка, за добу ліквідовано 26 терористів, - Аброськін

Глава Нацполіції Донецької області повідомив про вбитих терористів
За минулу добу українські воїни ліквідували 26 терористів російської окупаційної армії, 60 бойовиків поранені.
Серед бойовиків паніка, за добу ліквідовано 26 терористів, - Аброськін Фото:unian

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу за останню добу - 26 убитих бойовиків, 60 поранених "героїв армії ДНР", які руйнували будинки і вбивали мирних жителів Авдіївки", - повідомив він.

Аброськін також зазначив, що серед ватажків бойовиків поширюється "всеосяжна паніка".

"Планують бігти всі - від так званої "генпрокуратури ДНР", які вивозять в РФ свої сім'ї, до працівників "поліції ДНР", які також вже цієї ночі будуть тікати в РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, бойовики російської гібридної армії ввечері в середу, 1 лютого, обстріляли дорогу, по якій проходить евакуація з Авдіївки Донецької області.

Раніше в поліції заявили, що увечері 2 лютого в Авдіївці знову почалися обстріли з боку російських окупаційних військ. Обстріли посилилися з 17:00, тривали з інтервалом 20-30 хвилин.

Раніше в Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. Місцева влада готується до можливої евакуації, проте, як зазначав глава ВЦА Павло Жебрівський, є надія на те, що її вдасться уникнути. Поки евакуйовані люди з особливими потребами і хворі.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

Впродовж дня бойовики обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, загинули двоє українських бійців, ще шестеро отримали поранення.

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02 02 2017 07:34
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