Серед бойовиків паніка, за добу ліквідовано 26 терористів, - Аброськін
Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
"Не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу за останню добу - 26 убитих бойовиків, 60 поранених "героїв армії ДНР", які руйнували будинки і вбивали мирних жителів Авдіївки", - повідомив він.
Аброськін також зазначив, що серед ватажків бойовиків поширюється "всеосяжна паніка".
"Планують бігти всі - від так званої "генпрокуратури ДНР", які вивозять в РФ свої сім'ї, до працівників "поліції ДНР", які також вже цієї ночі будуть тікати в РФ", - зазначив він.
Нагадаємо, бойовики російської гібридної армії ввечері в середу, 1 лютого, обстріляли дорогу, по якій проходить евакуація з Авдіївки Донецької області.
Раніше в поліції заявили, що увечері 2 лютого в Авдіївці знову почалися обстріли з боку російських окупаційних військ. Обстріли посилилися з 17:00, тривали з інтервалом 20-30 хвилин.
Раніше в Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. Місцева влада готується до можливої евакуації, проте, як зазначав глава ВЦА Павло Жебрівський, є надія на те, що її вдасться уникнути. Поки евакуйовані люди з особливими потребами і хворі.
Нагадаємо, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.
Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).
Впродовж дня бойовики обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, загинули двоє українських бійців, ще шестеро отримали поранення.
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