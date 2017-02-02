Серед бойовиків паніка, за добу ліквідовано 26 терористів, - Аброськін

За минулу добу українські воїни ліквідували 26 терористів російської окупаційної армії, 60 бойовиків поранені.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу за останню добу - 26 убитих бойовиків, 60 поранених "героїв армії ДНР", які руйнували будинки і вбивали мирних жителів Авдіївки", - повідомив він.

Аброськін також зазначив, що серед ватажків бойовиків поширюється "всеосяжна паніка".

"Планують бігти всі - від так званої "генпрокуратури ДНР", які вивозять в РФ свої сім'ї, до працівників "поліції ДНР", які також вже цієї ночі будуть тікати в РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, бойовики російської гібридної армії ввечері в середу, 1 лютого, обстріляли дорогу, по якій проходить евакуація з Авдіївки Донецької області.

Раніше в поліції заявили, що увечері 2 лютого в Авдіївці знову почалися обстріли з боку російських окупаційних військ. Обстріли посилилися з 17:00, тривали з інтервалом 20-30 хвилин.

Раніше в Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. Місцева влада готується до можливої евакуації, проте, як зазначав глава ВЦА Павло Жебрівський, є надія на те, що її вдасться уникнути. Поки евакуйовані люди з особливими потребами і хворі.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

Впродовж дня бойовики обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, загинули двоє українських бійців, ще шестеро отримали поранення.