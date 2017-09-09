Серед причин вбивства Махаурі МВС розглядає його участь у бойових діях на Донбасі
Про це в ефірі одного з каналів заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що наразі у цій справі тривають оперативно-слідчі дії. Експерти попередньо встановили, що потужність вибухового пристрою становила від 600 г до 1 кг в тротиловому еквіваленті.
За словами Шкіряка, слідчі відпрацьовують кілька версій цього злочину.
"Це може бути, безумовно, і ФСБ, тобто російські спецслужби, це може бути і замовне вбивство, це може бути і особиста неприязнь, і бізнес-кримінальні розборки. Треба дати можливість активно попрацювати оперативно-слідчим групам, щоб детально розібратися в цьому резонансному злочині", - наголосив Шкіряк.
Він додав, що одним з факторів вбивства Махаурі також могла стати його участь в бойових діях на сході України.
Нагадаємо, вчора в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.
За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.
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