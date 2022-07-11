Серед російських "чмобіків" у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов

Масштаби захворювань дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту такі, що білоруські медики не здатні з ними впоратися.

Серед російських "частково мобілізованих" у білорусі стався спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"На територію білорусі продовжують надходити підрозділи зс рф, які переважно складаються з так званих "частково мобілізованих" громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим, самі мобілізовані вимушені жити в польових наметах без належних санітарних умов", – зазначають в ГУР.

Повідомляється, що через непристосовані для життя умови серед цих військовослужбовців відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань, зокрема захворювання дихальних шляхів та інфекції шлунково-кишкового тракту.

"Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з рф. Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування зс рб. Спалах захворювань на ньому пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення", – підкреслюють у розвідці.