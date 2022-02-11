Серед військового керівництва рф точаться розмови про застосування ядерної зброї та це занепокоїло Вашингтон – ЗМІ

За словами багатьох високопоставлених американських посадовців, нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

Про це повідомляє New York Times.

Президент владімір путін не брав участі в цих розмовах, які відбувалися на тлі посилення ядерної риторики росії та її невдач на полі бою.

Але той факт, що вищі російські військові керівники навіть брали участь у дискусіях, занепокоїв адміністрацію Байдена, оскільки показав, наскільки розчаровані російські генерали своїми невдачами на місцях, і припускає, що завуальовані погрози путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Тим не менш, американські офіційні особи заявили, що поки не бачать жодних доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Розвіддані про ці розмови були поширені всередині американського уряду в середині жовтня.

Американські офіційні особи не стали описувати сценарії, які розглядалися військовим керівництвом для застосування ядерної зброї. Однак Вільям Бернс, директор ЦРУ, раніше заявляв, що "потенційний відчай" путіна після невдач у війні може підштовхнути росію до застосування ядерної зброї.

Джон Кірбі, представник Ради національної безпеки США, відмовився коментувати "деталі цієї доповіді".

"Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі росії щодо потенційного застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо ретельно все відстежувати, і не бачимо жодних ознак того, що рф здійснює підготовку до такого застосування ", – сказав Кірбі.

За оцінками Пентагону, росія має на озброєнні до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, яка призначена для використання на полях битв з метою придушення звичайних збройних сил. Жодна тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в бою, але вона може бути розгорнута будь-яким способом, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів.

Тактична ядерна зброя має меншу потужність і призначена для застосування на менших відстанях, ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.

Військові експерти кажуть, що застосування ядерної зброї – вперше за останні 75 років – докорінно змінило б форму війни. Хоча руйнування в результаті залежатимуть від багатьох факторів, включаючи розмір зброї та вітер, навіть невеликий ядерний вибух може призвести до загибелі тисяч людей і зробити частину України непридатною для життя.