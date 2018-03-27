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Серед загиблих під час пожежі в Кемерові нарахували 41 дитину

Загалом у списках значаться прізвища 64 загиблих
При пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові загинула 41 дитина.
Серед загиблих під час пожежі в Кемерові нарахували 41 дитину Фото: interfax.ru

Про це свідчать списки загиблих, оприлюднені у створеному родичами жертв трагедії штабі, передає російський "Інтерфакс".

Загалом у списках значаться прізвища 64 загиблих, серед яких 41 неповнолітній.

Члени ініціативної групи родичів, яка проінспектувала кемеровський морг, також підтвердили достовірність офіційних даних про загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня".

"Ми оглянули морг, в списку 64 загиблих. Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, інші діти. Тіла не ховали - ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках", - сказав один з членів ініціативної групи, виступаючи на мітингу на площі Рад в Кемерово.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані. 

У вівторок, 27 березня, жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі, що сталася в торгово-розважальному центрі.

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