Серед загиблих у теракті в Кабулі четверо американців
Такі дані озвучила речниця Держдепу США Хізер Нойєрт, повідомляє "Радіо Свобода".
Вона також додала, що прагне не надавати детальнішу інформацію з поваги до родичів тих, хто загинув під час нападу.
"Ми можемо підтвердити, що загинули чотири громадяни США і дві отримали поранення. Ми висловлюємо своє глибоке співчуття родинам та друзям загиблих і бажаємо швидкого одужання пораненим", – зазначила Нойєрт.
Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.
Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.
Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.
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