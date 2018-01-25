Серед загиблих у теракті в Кабулі четверо американців

Внаслідок атаки талібів на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинули четверо американців, ще двоє були поранені.

Такі дані озвучила речниця Держдепу США Хізер Нойєрт, повідомляє "Радіо Свобода".

Вона також додала, що прагне не надавати детальнішу інформацію з поваги до родичів тих, хто загинув під час нападу.

"Ми можемо підтвердити, що загинули чотири громадяни США і дві отримали поранення. Ми висловлюємо своє глибоке співчуття родинам та друзям загиблих і бажаємо швидкого одужання пораненим", – зазначила Нойєрт.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.

Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.