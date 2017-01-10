Серед загиблих в авіакатастрофі у Конго були троє українців, - ЗМІ

За свідченнями джерел в ЗСУ, на борту військового літака АН-12 перебували гастарбайтери

У Збройних силах України підтвердили, що в Конго під час падіння військового літака загинули троє українців.

"Троє українців загинули в столиці Конго Кіншасі. Проте подробиць не повідомили, оскільки загиблі не були військовими", - повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на співрозмовника у ЗСУ.

За інформацією Actualite.cd, вантажний літак вилетів із Бунії з трьома українськими членами екіпажу та п'ятьма солдатами.

Згодом, посилаючись на інше джерело, телеканал оприлюднив інформацію про те, що на борту військового літака АН-12 перебували гастарбайтери.

За словами джерела "112 Україна", вони підписали контракт з Міністерством оборони Конго про польоти на АН-12. Він додав, що "літаки АН-12 давно списані з виробництва, вони дуже старі. Але пострадянські льотчики вміють ними користуватися і підписують контракти, вони згодні на них літати і возити якийсь тягар".

Нагадаємо, вчора 30 вересня, в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса впав військовий вантажний літак, екіпаж загинув. За попередніми даними жертвами авіакатастрофи стали близько 10 осіб.