Серед загиблих внаслідок теракту у Кабулі був представник екс-радника Трампа

Всього під час нападу загинуло четверо американців і двоє дістали поранення

Серед загиблих під час нападу на готель Intercontinental у столиці афганістану Кабулі також і представник колишнього радника президента США Дональда Трампа Гленн Селінг.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними Державного департаменту США, внаслідок нападу загинуло четверо американців і двоє дістали поранення.

"Сполучені Штати рішуче засуджують напад 20 січня на готель Intercontinental в столиці афганістану Кабулі. Ми можемо підтвердити, що було вбито четверо громадян США і дві людини поранені. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам і друзям загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту Хізер Науэр.

Гленн Селінг, який загинув в Кабулі, останнім часом представляв Гейтса у справі кримінального обвинувачення з боку спеціального радника Роберта Мюллера в Росії.

"На жаль, ми отримали підтвердження, що Гленна Селінга було вбито під час нападу на готель Intercontinental", - сказав представник Selig Multimedia у заяві.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.

Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.