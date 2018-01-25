Серед загиблих внаслідок теракту у Кабулі був представник екс-радника Трампа
Про це повідомляє CNN.
Згідно з даними Державного департаменту США, внаслідок нападу загинуло четверо американців і двоє дістали поранення.
"Сполучені Штати рішуче засуджують напад 20 січня на готель Intercontinental в столиці афганістану Кабулі. Ми можемо підтвердити, що було вбито четверо громадян США і дві людини поранені. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам і друзям загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту Хізер Науэр.
Гленн Селінг, який загинув в Кабулі, останнім часом представляв Гейтса у справі кримінального обвинувачення з боку спеціального радника Роберта Мюллера в Росії.
"На жаль, ми отримали підтвердження, що Гленна Селінга було вбито під час нападу на готель Intercontinental", - сказав представник Selig Multimedia у заяві.
Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.
Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.
Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.
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