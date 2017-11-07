Серед затриманих за безлади під час саміту G20 були росіяни, - ЗМІ
Про це з посиланням на інформацію поліції передає DW.
Зазначається, що поліція Гамбурга на який час затримувала чотирьох росіян за підозрою в скоєнні злочинів, а ще двох взяли під варту, але незабаром відпустили.
Про подальшу долю росіян у поліції Гамбурга не повідомляють. Окрім того, у слідчому ізоляторі Гамбурга відмовилися повідомляти, чи були серед заарештованих громадяни Росії, затримані у зв'язку з безладами.
Заворушення організовувалися антиглобалістами та представниками інших лівих течій у зв'язку з проведенням саміту G20.
Увечері 7 липня поліція повідомила про майже 200 поранених правоохоронців, які постраждали під час зіткнень з протестувальниками, однак жоден з них серйозно не постраждав. Також увечері поліція змушена була зробити попереджувальний постріл після того, як одного з правоохоронців атакували демонстранти-екстремісти.
Протягом усього дня в різних частинах міста виникали сутички між поліцейськими та протестувальниками. Останні будували барикади і підпалювали їх, кидали каміння і пляшки в правоохоронців. Для припинення безладів і розгону агресивно налаштованих демонстрантів поліція застосувала водомети. У другій половині дня 7 липня поліція повідомляла про 71 затриманого з початку протестів, 15 осіб були взяті під варту.
Поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.
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