Серед затриманих за безлади під час саміту G20 були росіяни, - ЗМІ

Про подальшу долю росіян у поліції Гамбурга не повідомляють

У Гамбурзі за участь у заворушеннях під час саміту G20 затримували шістьох громадян Російської Федерації.

Про це з посиланням на інформацію поліції передає DW.

Зазначається, що поліція Гамбурга на який час затримувала чотирьох росіян за підозрою в скоєнні злочинів, а ще двох взяли під варту, але незабаром відпустили.

Про подальшу долю росіян у поліції Гамбурга не повідомляють. Окрім того, у слідчому ізоляторі Гамбурга відмовилися повідомляти, чи були серед заарештованих громадяни Росії, затримані у зв'язку з безладами.

Заворушення організовувалися антиглобалістами та представниками інших лівих течій у зв'язку з проведенням саміту G20.

Увечері 7 липня поліція повідомила про майже 200 поранених правоохоронців, які постраждали під час зіткнень з протестувальниками, однак жоден з них серйозно не постраждав. Також увечері поліція змушена була зробити попереджувальний постріл після того, як одного з правоохоронців атакували демонстранти-екстремісти.

Протягом усього дня в різних частинах міста виникали сутички між поліцейськими та протестувальниками. Останні будували барикади і підпалювали їх, кидали каміння і пляшки в правоохоронців. Для припинення безладів і розгону агресивно налаштованих демонстрантів поліція застосувала водомети. У другій половині дня 7 липня поліція повідомляла про 71 затриманого з початку протестів, 15 осіб були взяті під варту.

Поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.