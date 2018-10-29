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Середній розмір субсидії для української родини складає до 700 гривень, - Кабмін

Вже з наступного опалювального сезону ці кошти надходитимуть українським громадянам на особові рахунки
В Кабінеті міністрів України підрахували, що середні розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, які отримує українська родина складає 600-700 гривень.
Середній розмір субсидії для української родини складає до 700 гривень, - Кабмін Фото: unian.ua

"Наступний етап - переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг", - повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Раніше в уряді повідомляли, що планують завершити процес монетизації субсидій до жовтня 2019 року.

Зазначимо, що монетизація субсидій - це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.

Як відомо, Кабмін  ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.

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29 10 2018 14:33
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