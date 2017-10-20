Середня пенсія зросла до 2450 гривень, - Рева
"З 11 жовтня вступили в дію положення, що стосуються перерахунку пенсій. Із загальної кількості пенсіонерів 11,7 млн осіб розмір пенсії підвищено для 10,5 млн осіб, або 90% від загальної чисельності пенсіонерів", - заявив міністр.
"Не перераховано пенсії близько 900 тис осіб, які отримують пенсії за спеціальними законами, тобто мова йде про народних депутатів, державних службовців та інших, хто отримує пенсії за спецзаконом, а також тим категоріям громадян, яким пенсії були призначені у 2015-2017 роках", - пояснив Рева.
За словами міністра, середній розмір пенсій після перерахунку зріс на 559 грн 78 коп і тепер становить в середньому 2446 грн 56 коп.
Рева також відзначив, що зараз готується і найближчим часом буде поданий до Верховної Ради законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям і працівникам силових структур. Таких осіб налічується 554 тисячі. Їм з 2012 року не переглядалися пенсії.
За словами міністра, також готується законопроект про порядок отримання субвенцій на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв'язку з перебуванням на тимчасово непідконтрольною території.
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
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