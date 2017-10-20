Середня пенсія зросла до 2450 гривень, - Рева

Зараз готується і найближчим часом буде поданий до Верховної Ради законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям і працівникам силових структур

Міністр соціальної політики Андрій Рева під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді заявив, що середній розмір пенсії в Україні після перерахунку зріс на 560 гривень до 2447 гривень.

"З 11 жовтня вступили в дію положення, що стосуються перерахунку пенсій. Із загальної кількості пенсіонерів 11,7 млн ​​осіб розмір пенсії підвищено для 10,5 млн осіб, або 90% від загальної чисельності пенсіонерів", - заявив міністр.

"Не перераховано пенсії близько 900 тис осіб, які отримують пенсії за спеціальними законами, тобто мова йде про народних депутатів, державних службовців та інших, хто отримує пенсії за спецзаконом, а також тим категоріям громадян, яким пенсії були призначені у 2015-2017 роках", - пояснив Рева.

За словами міністра, середній розмір пенсій після перерахунку зріс на 559 грн 78 коп і тепер становить в середньому 2446 грн 56 коп.

Рева також відзначив, що зараз готується і найближчим часом буде поданий до Верховної Ради законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям і працівникам силових структур. Таких осіб налічується 554 тисячі. Їм з 2012 року не переглядалися пенсії.

За словами міністра, також готується законопроект про порядок отримання субвенцій на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв'язку з перебуванням на тимчасово непідконтрольною території.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.