Середня ціна на автогаз вже перевищила 14 гривень за літр

На українських АЗС знову дорожчає автогаз

У період з 19 по 20 липня мережі АЗС підвищили ціни на автогаз на 2-36 копійок за літр.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

У мережах SOCAR і "Паралель" автогаз подорожчав на 30 копійок за літр і 36 копійок за літр, до 14,49 гривень за літр і 14,45 гривень за літр, відповідно.

На станціях KLO і "Азовнефтепродукт" ЗВГ додав в ціні 10 копійок за літр. AMIC, Shell, група "Приват", KLO, "Фактор" та Route 20 підвищили ціни на 2-31 копійок за літр.

Середня ціна ЗВГ по Україні 19 липня становила 14,01 гривень за літр (+4 копійки за літр)..

Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).

Додамо, протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.