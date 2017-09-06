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Середня зарплата до кінця року перевищить 7 тисяч гривень, - Гройсман

Ключовою передумовою росту стане стимулювання створення нових робочих місць
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що середня заробітна плата по країні до кінця 2017 року перевищить 7 тисяч гривень.
Середня зарплата до кінця року перевищить 7 тисяч гривень, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: ZN.ua

Про це він сказав під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації у п'ятницю, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Середня зарплата по країні до кінця року перевищить 7 тисяч гривень, мінімальна зарплата – 3,2 тисяч гривень. Але наступного року мінімальна заробітна плата зросте", – зазначив глава уряду.

При цьому він підкреслив, що ключовою передумовою росту стане стимулювання створення нових робочих місць через розгортання інфраструктурних проектів, підтримку промисловості та збільшення можливостей регіонів.

Гройсман заявив, що програми підтримки вже працюють в агросекторі, фармакології, машинобудуванні, а найближчим часом уряд представить проект закону, який дозволить провести швидку модернізацію та переоснащення підприємств.

Раніше Гройсман заявив, що українці, які працюють не повний робочий день, отримуватимуть меншу пенсію.

Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.

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09 06 2017 21:35
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