Середня зарплата українців перевищила 9 тис грн Реальна зарплата у вересні зросла на 12,9%

Середня номінальна зарплата в Україні у вересні становила 9042 гривень, що в 2,4 разу перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше від показника вересня 2017 року.

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"Зарплати вищі за середню отримували на підприємствах промисловості, особливо у фармацевтиці (16,4 тис. гривень), нафтопереробці (11,4 тис. гривень) і металургії (11,2 тис. гривень), транспорту, сектору ІТ. Середня зарплата в освіті майже удвічі перевищила мінімальну і становила 7176 гривень, у медицині - 5730 гривень", - повідомляє прес-служба Кабміну з посиланням на Державну службу статистики. За прогнозами Кабінету міністрів, показник середньої зарплати, як один з орієнтирів економічного розвитку України, має досягти позначки 10 тис. гривень. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться на 12%, до 4170 гривень.

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