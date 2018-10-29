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Середня зарплата українців перевищила 9 тис грн

Реальна зарплата у вересні зросла на 12,9%
Середня номінальна зарплата в Україні у вересні становила 9042 гривень, що в 2,4 разу перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше від показника вересня 2017 року.
Середня зарплата українців перевищила 9 тис грн Фото: gettyimages.com

"Зарплати вищі за середню отримували на підприємствах промисловості, особливо у фармацевтиці (16,4 тис. гривень), нафтопереробці (11,4 тис. гривень) і металургії (11,2 тис. гривень), транспорту, сектору ІТ. Середня зарплата в освіті майже удвічі перевищила мінімальну і становила 7176 гривень, у медицині - 5730 гривень", - повідомляє прес-служба Кабміну з посиланням на Державну службу статистики.

За прогнозами Кабінету міністрів, показник середньої зарплати, як один з орієнтирів економічного розвитку України, має досягти позначки 10 тис. гривень.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться на 12%, до 4170 гривень.

 

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29 10 2018 21:52
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