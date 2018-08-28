Середня зарплата в Україні у липні зросла до 9,2 тис. грн, - Держстат

Порівняно з червнем рівень середньої зарплатні зріс на 0,3%

В Україні середня зарплатня за липень становить 9 тис. 170 гривень.

"Темп зростання середньої номінальної заробітної плати порівняно з червнем становив 100,3%, а порівняно з липнем 2017 р. – 124,9%", - повідомили у Держслужбі статистики.

Причому станом на 1 серпня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 2733,6 млн грн, або 100,4% порівняно з початком липня. Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в Україні у червні найвища середня заробітна плата була в Донецькій області і склала 9774 гривні.

У січні-травні 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 8 225 гривень, що на 26,7% більше, ніж за той самий період минулого року.

Нагадаємо, Управління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн грн відпускних за першу половину липня.

Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.