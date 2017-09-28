БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСередньомісячна номінальна заробітна плата працівника в Україні в серпні порівняно з липнем зменшилася на 3,1%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Середня зарплата в Україні зменшилася на 3%
А порівняно з липнем 2016 року збільшилася на 17,2%
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому порівняно з аналогічним місяцем 2016 року середньомісячна номінальна заробітна плата зросла на 36,6% - до 7114 гривень.
Реальна заробітна плата у серпні 2017 року порівняно з липнем 2017 року зменшилася на 3%, а порівняно з липнем 2016 року збільшилася на 17,2%.
Як заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, нове підвищення мінімальної зарплати до 3723 гривень в наступному році не спровокує прискорення інфляції.
Нагадаємо, що реальна зарплата в Україні в січні-липні поточного року зросла на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
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