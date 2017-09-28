Середня зарплата в Україні зменшилася на 3%

А порівняно з липнем 2016 року збільшилася на 17,2%

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівника в Україні в серпні порівняно з липнем зменшилася на 3,1%

Про це повідомила Державна служба статистики.

При цьому порівняно з аналогічним місяцем 2016 року середньомісячна номінальна заробітна плата зросла на 36,6% - до 7114 гривень.

Реальна заробітна плата у серпні 2017 року порівняно з липнем 2017 року зменшилася на 3%, а порівняно з липнем 2016 року збільшилася на 17,2%.

Як заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, нове підвищення мінімальної зарплати до 3723 гривень в наступному році не спровокує прискорення інфляції.

Нагадаємо, що реальна зарплата в Україні в січні-липні поточного року зросла на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.