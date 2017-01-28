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Серена Вільямс всьоме перемогла на Australian Open

Серена здобула 23 титул "Великого Шолома"
Друга ракетка світу Серена Вільямс стала переможницею Australian Open, у фіналі обігравши свою старшу сестру Венус.
Серена Вільямс всьоме перемогла на Australian Open Серена Вільямс. Фото: xsport.ua

За час матчу, який тривав 1 годину 21 хвилину, Серена Вільямс виконала 10 ейсів, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 11 брейк-поінтів, інформує Xsport.

Венус зуміла відповісти сімома подачами навиліт і двома брейками, допустивши при цьому 3 подвійні помилки.

Таким чином, Серена перемогла у двох сетах з рахунком 6:4, 6:4.

Ця перемога стала для Серени Вільямс вже 23-ою на турнірах "Великого Шолома". За цим показником вона обігнала Штеффі Граф (22 титулу) і поступається тільки легендарній Маргарет Корт (24).

Що стосується Australian Open, то для Серени це вже сьома перемога в кар'єрі на Відкритому чемпіонаті Австралії. Стільки ж титулів вона завоювала і на Wimbledon.

Відзначимо, що завдяки перемозі в Мельбурні з нового тижня Серена обійде в рейтингу WTA Анжелік Кербер і знову стане першою ракеткою світу.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк обіграла у фіналі юніорського турніру Australian Open швейцарку Ребекку Масарову.

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28 01 2017 13:55
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