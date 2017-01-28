Серена Вільямс всьоме перемогла на Australian Open
За час матчу, який тривав 1 годину 21 хвилину, Серена Вільямс виконала 10 ейсів, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 11 брейк-поінтів, інформує Xsport.
Венус зуміла відповісти сімома подачами навиліт і двома брейками, допустивши при цьому 3 подвійні помилки.
Таким чином, Серена перемогла у двох сетах з рахунком 6:4, 6:4.
Ця перемога стала для Серени Вільямс вже 23-ою на турнірах "Великого Шолома". За цим показником вона обігнала Штеффі Граф (22 титулу) і поступається тільки легендарній Маргарет Корт (24).
Що стосується Australian Open, то для Серени це вже сьома перемога в кар'єрі на Відкритому чемпіонаті Австралії. Стільки ж титулів вона завоювала і на Wimbledon.
Відзначимо, що завдяки перемозі в Мельбурні з нового тижня Серена обійде в рейтингу WTA Анжелік Кербер і знову стане першою ракеткою світу.
Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк обіграла у фіналі юніорського турніру Australian Open швейцарку Ребекку Масарову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: