Український легкоатлет Сергій Никифоров узяв "бронзу" чемпіонату Європи До перемоги не вистачило сантиметра

Український стрибун в довжину Сергій Никифоров виборов третє місце на зимовому чемпіонаті континенту, який триває у Белграді.

Фото: 123ru.net

Результат Никифорова – 8 м 07 см, повідомляє Укрінформ. Перемогу здобув албанець Ізмір Смайлай. Він стрибнув на 8 м 08 см. Нагадаємо, в лютому одразу чотири українки здобули "золото" з легкої атлетики на міжнародних змаганнях Meeting Féminin du Val d'Oise у французькому Обонні.

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