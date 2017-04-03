СПОРТ НОВИНИУкраїнський стрибун в довжину Сергій Никифоров виборов третє місце на зимовому чемпіонаті континенту, який триває у Белграді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український легкоатлет Сергій Никифоров узяв "бронзу" чемпіонату Європи
До перемоги не вистачило сантиметра
Фото: 123ru.net
Результат Никифорова – 8 м 07 см, повідомляє Укрінформ.
Перемогу здобув албанець Ізмір Смайлай. Він стрибнув на 8 м 08 см.
Нагадаємо, в лютому одразу чотири українки здобули "золото" з легкої атлетики на міжнародних змаганнях Meeting Féminin du Val d'Oise у французькому Обонні.
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