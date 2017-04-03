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Український легкоатлет Сергій Никифоров узяв "бронзу" чемпіонату Європи

До перемоги не вистачило сантиметра
Український стрибун в довжину Сергій Никифоров виборов третє місце на зимовому чемпіонаті континенту, який триває у Белграді.
Український легкоатлет Сергій Никифоров узяв "бронзу" чемпіонату Європи Фото: 123ru.net

Результат Никифорова – 8 м 07 см, повідомляє Укрінформ.

Перемогу здобув албанець Ізмір Смайлай. Він стрибнув на 8 м 08 см.

Нагадаємо, в лютому одразу чотири українки здобули "золото" з легкої атлетики на міжнародних змаганнях Meeting Féminin du Val d'Oise у французькому Обонні.

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04 03 2017 23:30
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