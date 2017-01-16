Сергій Пашинський: Зброю я ношу після повідомлення спецслужб про підготовку замаху ФСБ

Народний депутат також уточнив, що отримав зброю у 2014 році, після того, коли регулярно відвідував "гарячі точки"

Сергій Пашинський почав носити із собою зброю після того, як минулого року українські спецслужби заявили про підготовку замаху проти нього ФСБ.

"В кінці березня 2015 року наші спецслужби офіційно доповіли керівництву держави, правоохоронним органам і мені особисто, що ФСБ готувало викрадення мене та Парубія. Тому я завжди знаходжуся з охороною, а коли охорони не було, як у даному випадку - 31 грудня, я завжди ходив зі своїм пістолетом", - заявив Пашинський сьогодні під час прес-конференції перед Погоджувальною радою.

Сергій Пашинський також підкреслив, що попри штучне збурення суспільного резонансу справи 31 грудня зусиллями колишнього соратника Віктора Януковича - Андрія Портнова, найбільше зацікавлений у неупередженому та об'єктивному слідстві.

"Я хочу наголосити, що ні одне прохання Генпрокуратури мною не було проігнороване. Я беру участь у всіх слідчих діях. Якщо у ГПУ буде необхідність, аби знімати недоторканість, я не буду цьому перешкоджати, але ще раз кажу: я найбільше зацікавлений аби слідство було проведено об'єктивно і неупереджено. Своїми діями, а не лише словами, я підтверджую цю позицію. За останній тиждень було проведено десятки допитів, очні ставки - я на всі ходив", - заявив Пашинський.

Народний депутат також заявив, що попри прикрий інцидент він продовжить виконувати свої професійні обов'язки. Так, добиватиметься ухвалення закону про спецконфіскацію коштів Януковича, працюватиме над виконанням державного оборонного замовлення, тощо.

"Хочу сказати, що 30 грудня нам вдалося запустити фінансування державного оборонного замовлення. Всі наші заводи, які мають відношення, запрацювали, вони завантажені. Бюджет цього року дає нам можливість говорити, що обороноздатність зросте в рази, і саме тому в тому числі йде така брехня і така атака від біглих аферистів", - резюмував Пашинський.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Пашинський ("Народний Фронт") звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з проханням про публікацію фрагментів відеодопиту очної ставки.

Раніше, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.