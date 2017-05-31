Сергій Ребров залишив посаду головного тренера київського "Динамо"

Перемога над одеським "Чорноморцем" в останньому матчі київського "Динамо" в сезоні 2016/2017 стала останньою для Сергія Реброва в статусі головного тренера команди.

Про свій відхід Ребров оголосив на післяматчевій прес-конференції, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми визначилися з Ігорем Михайловичем ще після нашої розмови. Зараз потрібно розповісти про це. Ми потиснули один одному руки і далі не будемо продовжувати співпрацю. Я хотів би подякувати команді, президента, який дав мені цей шанс, всіх вболівальників, які завжди підтримували нас", — сказав Ребров.

Раніше ЗМІ повідомили, що найбільш імовірним наступником Реброва в "Динамо" повинен стати Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив київське "Динамо" в 2014 році, змінивши на цій посаді провалився Олега Блохіна. Під керівництвом Реброва "Динамо" виграло Кубок України, після чого тренер підписав повноцінний контракт. При Реброва "Динамо" вперше з 2009 року зуміло виграти чемпіонат України в 2015 році, додавши ще одну перемогу в Кубку. У 2016 році кияни змогли захистити титул чемпіонів.

В цьому сезоні з-за явного ослаблення команди "Динамо" не змогла нав'язати боротьбу за титул "Шахтарю".