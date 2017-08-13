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Сергій Стаховський переміг на тенісному турнірні в Словенії

Український спортсмен повернеться в топ-100 рейтингу ATP
Українець Сергій Стаховський став переможцем турніру серії ATP Challenger Tour, який проходив у словенському Потроже.
Сергій Стаховський переміг на тенісному турнірні в Словенії Сергій Стаховський Фото: usopen.org

У напруженому фінальному поєдинку українець переміг суперника з Італії Маттео Берреттіні - 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, повідомляє Xsport.

Фінал тривав 2 години 32 хвилини. Стаховський, вступивши перший сет, опинився в двох м'ячах від поразки і в другій партії (рахунок на тай-брейку був 6:6), однак Сергій зрівняв рахунок за сетами і довів справу до перемоги.

На рахунку українця один ейс, чотири подвійні помилки та шість реалізованих брейк-пойнтів з 10-ти. У Берреттіні чотири подачі навиліт, дві помилки при введенні м'яча в гру та чотири виграні гейми на прийомі.

Для Стаховського перемога в Потроже принесла перший особистий титул в цьому сезоні. До цього українець виграв два турніри в парі (челленджери в Сеговії та Карші). Крім того, Сергій записав в рейтинг ATP +70 очок, що дозволить йому з наступного тижня повернутися до топ-100. До цього він займав 115 місце.

Нагадаємо, що українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов стали переможцями парного турніру в Узбекистані Karshi Challenger.

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13 08 2017 10:59
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