Сергій Стаховський переміг на тенісному турнірні в Словенії
У напруженому фінальному поєдинку українець переміг суперника з Італії Маттео Берреттіні - 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, повідомляє Xsport.
Фінал тривав 2 години 32 хвилини. Стаховський, вступивши перший сет, опинився в двох м'ячах від поразки і в другій партії (рахунок на тай-брейку був 6:6), однак Сергій зрівняв рахунок за сетами і довів справу до перемоги.
На рахунку українця один ейс, чотири подвійні помилки та шість реалізованих брейк-пойнтів з 10-ти. У Берреттіні чотири подачі навиліт, дві помилки при введенні м'яча в гру та чотири виграні гейми на прийомі.
Для Стаховського перемога в Потроже принесла перший особистий титул в цьому сезоні. До цього українець виграв два турніри в парі (челленджери в Сеговії та Карші). Крім того, Сергій записав в рейтинг ATP +70 очок, що дозволить йому з наступного тижня повернутися до топ-100. До цього він займав 115 місце.
Нагадаємо, що українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов стали переможцями парного турніру в Узбекистані Karshi Challenger.
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