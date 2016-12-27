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Сергій Тігіпко купив у греків Універсал Банк

Умови угоди не повідомляються
Український бізнесмен та колишній кандидат в президенти Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank.
Сергій Тігіпко купив у греків Універсал Банк Фото: korrespondent.net

"Група "ТАС" і Eurobank Group оголошують про закриття угоди з купівлі-продажу ПАТ "Універсал Банк" і придбанні Групою "ТАС" дочірнього банку міжнародної групи. Завершення угоди відбулося після отримання всіх необхідних дозволів від регулюючих органів - Антимонопольного комітету і Національного банку", - повідомляє сайт фінансово-промислової групи ТАС

Умови угоди наразі не повідомляються.

Крім Універсал Банку, у ТАС є ще один банк - ТАСкомбанк. Завдяки придбанню ще однієї установи група Тігіпко планує зміцнити свої позиції на банківському ринку України. Якщо бізнесмен об'єднає ці дві установи, новий банк увійде в топ-20 в Україні.

Греки в свою чергу не розглядають український ринок як пріоритетний. Продаж Універсал Банку відповідає плану реструктуризації групи, який узгоджений з Європейською комісією.

Універсал Банк входить в топ-30 українських банків. Він був виставлений на продаж вже давно, але реальний покупець знайшовся тільки зараз.

У 2014 році спробу купити Універсал Банк зробив Дельта Банк Миколи Лагуна, але у нього виникли труднощі і угода була розірвана. Незабаром Дельта Банк був визнаний неплатоспроможним.

Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд 22 вересня залишив без розгляду апеляцію "Української залізниці", підтвердивши необхідність повернення ТАСкомбанку заборгованості по кредиту в розмірі 5 мільйонів доларів.

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27 12 2016 12:12
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