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Сергій Жадан став лауреатом премії Василя Стуса

Нагородження відбулося на фестивалі "Книжковий Арсенал"
Поет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан отримав премію імені Василя Стуса.
Сергій Жадан став лауреатом премії Василя Стуса Фото: hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське".

Нагородження премією відбувалося в межах фестивалю літератури та мистецтва "Книжковий Арсенал". 

Ще однією кандидаткою на нагородження премією була театральний критик, мистецтвознавець, режисерка "Театру у кошику" Ірина Волицька.

Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 9 березня вручив Шевченківські премії 2017 року.

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20 05 2017 21:30
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