CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан отримав премію імені Василя Стуса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сергій Жадан став лауреатом премії Василя Стуса
Нагородження відбулося на фестивалі "Книжковий Арсенал"
Фото: hromadske.ua
Про це повідомляє "Громадське".
Нагородження премією відбувалося в межах фестивалю літератури та мистецтва "Книжковий Арсенал".
Ще однією кандидаткою на нагородження премією була театральний критик, мистецтвознавець, режисерка "Театру у кошику" Ірина Волицька.
Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 9 березня вручив Шевченківські премії 2017 року.
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20 05 2017 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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