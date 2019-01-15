Паризька опера скасувала виступ танцівника Полуніна через гомофобні висловлювання

Полунін у своїх постах закликав танцівників-геїв "бути воїнами" і "не бути шмарклями"

Танцівника Сергія Полуніна відсторонили від роботи над постановкою балету "Лебедине озеро" в Паризькій опері після його сексистських і гомофобних висловлювань в мережі Instagram.

Паризька опера відкликала запрошення зірці балету Сергію Полуніну на виступ у постановці "Лебединого озера" через "гомофобні і сексистські коментарі" в соцмережах, інформує "Радіо Свобода".

Художня директорка Паризької опери Аврелія Дюпон написала танцівникам, що раніше погоджений виступ Полуніна не відбудеться. Вона назвала його "талановитим артистом", проте зазначила, що його публічні вислови не відповідають цінностям компанії.

У грудні 2018 року Сергій Полунін оприлюднив у своєму Instagram допис, в якому закликав артистів балету "бути більш мужніми".

"Жінки у світі зараз намагаються стати на місце чоловіка", – зокрема заявив він.

Очікувалося, що Полунін виконає роль принца Зігфріда в "Лебединому озері" версії балетмейстера Рудольфа Нурєєва.

Також, відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.

Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету. З 2007-го до 2012 року Полунін був запрошеним прем'єром Королівського балету в Лондоні і мав великий успіх.

З 2012 року він виступав у російських театрах. У 2016 році Полунін став запрошеним солістом Баварського державного балету в Мюнхені. Танцівник також відомий за біографічним фільмом про нього режисера Стівена Кантора.

Крім того, в 2017 році Полунін зіграв роль у стрічці "Вбивство у "Східному експресі", а в 2018-му виконав епізодичну роль у фільмі "Червоний горобець".