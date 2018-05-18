Сергія Скрипаля виписали з лікарні після отруєння
Подробиць щодо стану здоров’я Скрипаля і методів лікування медики не навели з огляду на лікарську таємницю, повідомляє BBC з посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великобританії.
На початку квітня медики заявили, що стан отруєного Сергія Скрипаля більше не оцінюється як критичний.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
Додамо, що доньку Скрипаля Юлію, яку разом із ним отруїли в британському Солсбері, виписали з лікарні.
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