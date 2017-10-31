Серіал Картковий будиночок закрили через скандал

Американська компанія Netflix заявила про випуск останнього сезону популярного серіалу Картковий будиночок.

Про це повідомляє Reuters.

Дана заява прозвучала через добу після зізнання актора Кевіна Спейсі, який зіграв у серіалі головну роль, в гомосексуалізмі і звинувачення його в педофілії.

Нагадаємо, Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він воліє "жити як гей". Причиною камінг-ауту стали заяви актора із серіалу Стартрек Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років. Спейсі наголосив, що пам'ятає про це, і перепросив Реппа за "вкрай недоречну п'яну поведінку".