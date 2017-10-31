CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканська компанія Netflix заявила про випуск останнього сезону популярного серіалу Картковий будиночок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Серіал Картковий будиночок закрили через скандал
Зйомки серіалу згортають після секс-скандалу з Кевіном Спейсі
Скріншот з серіалу "Картковий будинок"
Про це повідомляє Reuters.
Дана заява прозвучала через добу після зізнання актора Кевіна Спейсі, який зіграв у серіалі головну роль, в гомосексуалізмі і звинувачення його в педофілії.
Нагадаємо, Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він воліє "жити як гей". Причиною камінг-ауту стали заяви актора із серіалу Стартрек Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років. Спейсі наголосив, що пам'ятає про це, і перепросив Реппа за "вкрай недоречну п'яну поведінку".
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31 10 2017 06:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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