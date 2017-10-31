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Серіал Картковий будиночок закрили через скандал

Зйомки серіалу згортають після секс-скандалу з Кевіном Спейсі
Американська компанія Netflix заявила про випуск останнього сезону популярного серіалу Картковий будиночок.
Серіал Картковий будиночок закрили через скандал Скріншот з серіалу "Картковий будинок"

Про це повідомляє Reuters.

Дана заява прозвучала через добу після зізнання актора Кевіна Спейсі, який зіграв у серіалі головну роль, в гомосексуалізмі і звинувачення його в педофілії.

Нагадаємо, Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він воліє "жити як гей". Причиною камінг-ауту стали заяви актора із серіалу Стартрек Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років. Спейсі наголосив, що пам'ятає про це, і перепросив Реппа за "вкрай недоречну п'яну поведінку".

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31 10 2017 06:53
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