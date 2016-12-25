CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Іраку Багдаді і передмісті серія вибухів забрала життя як мінімум 11 осіб. Повідомляється також про як мінімум 34 постраждалих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чергова серія вибухів у Багдаді забрала життя 11 людей
Повідомляється також про щонайменше 34 постраждалих
Фото:112.ua
Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність.
Загиблі - цивільні особи. За попередньою інформацією, метою атак стали ділові квартали, розташовані в південно-східній і південно-західній частині міста. Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальність за здійснення терактів, - інформує AP з посиланням на джерела серед місцевої влади.
Нагадаємо, терористи "Ісламської держави" протягом останніх років регулярно здійснюють криваві напади в іракській столиці, жертвами яких стали сотні цивільних.
Як повідомлялося, в Іраку при вибуху в штаб-квартирі іранських курдів загинули 6 осіб.
Мінімум 50 тис терористів "Ісламської держави" були вбиті очолюваною США коаліцією в Іраку і Сирії за два роки військової операції.
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