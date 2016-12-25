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Чергова серія вибухів у Багдаді забрала життя 11 людей

Повідомляється також про щонайменше 34 постраждалих
У столиці Іраку Багдаді і передмісті серія вибухів забрала життя як мінімум 11 осіб. Повідомляється також про як мінімум 34 постраждалих.
Чергова серія вибухів у Багдаді забрала життя 11 людей Фото:112.ua

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність.

Загиблі - цивільні особи. За попередньою інформацією, метою атак стали ділові квартали, розташовані в південно-східній і південно-західній частині міста. Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальність за здійснення терактів, - інформує AP з посиланням на джерела серед місцевої влади.

Нагадаємо, терористи "Ісламської держави" протягом останніх років регулярно здійснюють криваві напади в іракській столиці, жертвами яких стали сотні цивільних.

Як повідомлялося, в Іраку при вибуху в штаб-квартирі іранських курдів загинули 6 осіб.

Мінімум 50 тис терористів "Ісламської держави" були вбиті очолюваною США коаліцією в Іраку і Сирії за два роки військової операції.
 
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25 12 2016 16:30
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