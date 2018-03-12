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Сервіс Airbnb почне будувати власні будинки

Перші прототипи нових будинків мають з’явитись у 2019 році
Сервіс оренди житла Airbnb запустив ініціативу Backyard, яка передбачає проектуваня та будівництво власних будинків.
Сервіс Airbnb почне будувати власні будинки Фото: Samara

Засновник Airbnb Джо Геббіа зазначив, що у компанії хочуть створювати великі будинки, при будівництві яких максимально використовуватимуть сучасні технології, інформує FastCompany.

Також цей проект має переосмислити саме поняття "дому". Зокрема, у таких будинках зможуть одночасно жити кілька різних людей, при цьому житло буде адаптуватись під кожного із його жителів.

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03 12 2018 15:25
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