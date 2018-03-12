CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСервіс оренди житла Airbnb запустив ініціативу Backyard, яка передбачає проектуваня та будівництво власних будинків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сервіс Airbnb почне будувати власні будинки
Перші прототипи нових будинків мають з’явитись у 2019 році
Фото: Samara
Засновник Airbnb Джо Геббіа зазначив, що у компанії хочуть створювати великі будинки, при будівництві яких максимально використовуватимуть сучасні технології, інформує FastCompany.
Також цей проект має переосмислити саме поняття "дому". Зокрема, у таких будинках зможуть одночасно жити кілька різних людей, при цьому житло буде адаптуватись під кожного із його жителів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 12 2018 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"