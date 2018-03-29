Сервіс Google Maps став доступний українською
Про це йдеться в офіційному блозі компанії.
"14 років тому Google Maps мали інший вигляд і були тільки англійською. Тепер понад мільярд людей використовують карти Google, отже ми зробили їх більш корисними", - зазначив програмний менеджер Google Атсуко Ямагамі.
Мовами, які тепер додатково підтримує Google Maps, користуються 1,25 мільярда людей у всьому світі.
Нові локалізації Maps з'являться на всіх платформах: iOS, Android, Mac, і Windows. Змінити мову можна в налаштуваннях додатків або веб-версії. Варто відзначити, що при цьому змінюється локалізація самого акаунта.
Google Maps і раніше підтримували українську, проте оновлення обіцяє повноцінну локалізацію сервісу.
Нагадаємо, інтернет-сервіс Google Maps перейменував кілька міст окупованого Криму. Відтепер районні центри Красногвардійське, Кіровське та Радянський отримали назви Курман, Іслям-Терек та Ічкі відповідно.
Перейменування міст на окупованій території України викликало бурхливу реакцію в російських політиків. Депутати Держдуми просили Роскомнагляд відреагувати на перейменування населенних пунктів Криму у Google Maps відповідно до проведеної в Україні декомунізації
В результаті компанія Google пообіцяла повернути в російську версію сервісу Google Maps колишні назви населених пунктів Криму.
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