Netflix відкликав свої фільми з Каннського кінофестивалю
Рішення про відкликання картин прийняв директор Netflix по контенту Тед Сарандос після того, як фільми сервісу не були допущені до основного конкурсу. Справа в тому, що вони не демонструються у французьких кінотеатрах, а з'являються в онлайн-доступі для передплатників. Це суперечить правилам фестивалю, що вимагає відкласти показ фільмів на платформі мінімум на 36 місяців після показу в кінотеатрах.
У той же час, Netflix було запропоновано взяти участь у фестивалі поза конкурсом.
"Я не думаю, що є хоч одна причина для участі поза конкурсом. Це правило було придумано спеціально для Netflix", — впевнений Сарандос.
Зазначимо, що з проектів Netflix в програму Каннського фестивалю могли потрапити "Інша сторона вітру" (Орсона Уеллса), "Рим" (Альфонсо Куарона), "Норвегія" (Пола Грінграсса) і "Притримай темряву" (Джеремі Солньє).
Як повідомлялося раніше, оголошена конкурсна програма Каннського кінофестивалю.
Нагадаємо, 71-й Каннський фестиваль пройде з 8 по 19 травня. Журі Каннського кінофестивалю очолить Кейт Бланшетт, а журі секції "Особливий погляд" - Бенісіо Дель Торо.
Як відомо, "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю 2017 року отримав фільм "Квадрат" шведського режисера Рубена Остлунда.
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