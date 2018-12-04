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Netflix відкликав свої фільми з Каннського кінофестивалю

Фільми сервісу не були допущені до основного конкурсу
Стримінговий сервіс Netflix не буде брати участь у Каннському кінофестивалі через жорсткі вимоги конкурсу.
Netflix відкликав свої фільми з Каннського кінофестивалю Фото: з відкритих джерел

Рішення про відкликання картин прийняв директор Netflix по контенту Тед Сарандос після того, як фільми сервісу не були допущені до основного конкурсу. Справа в тому, що вони не демонструються у французьких кінотеатрах, а з'являються в онлайн-доступі для передплатників. Це суперечить правилам фестивалю, що вимагає відкласти показ фільмів на платформі мінімум на 36 місяців після показу в кінотеатрах.

У той же час, Netflix було запропоновано взяти участь у фестивалі поза конкурсом.

"Я не думаю, що є хоч одна причина для участі поза конкурсом. Це правило було придумано спеціально для Netflix", — впевнений Сарандос.

Зазначимо, що з проектів Netflix в програму Каннського фестивалю могли потрапити "Інша сторона вітру" (Орсона Уеллса), "Рим" (Альфонсо Куарона), "Норвегія" (Пола Грінграсса) і "Притримай темряву" (Джеремі Солньє).

Як повідомлялося раніше, оголошена конкурсна програма Каннського кінофестивалю.

Нагадаємо, 71-й Каннський фестиваль пройде з 8 по 19 травня. Журі Каннського кінофестивалю очолить Кейт Бланшетт, а журі секції "Особливий погляд" - Бенісіо Дель Торо. 

Як відомо, "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю 2017 року отримав фільм "Квадрат" шведського режисера Рубена Остлунда.

 

 

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12 04 2018 21:00
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