Сервіс Opera VPN оголосив про припинення роботи
Повідомлення про це опубліковане на сайті сервісу без зазначення причин.
Як повідомляється, власникам платного пакету Opera Gold нададуть можливість упродовж року безкоштовно користуватися сервісом SurfEasy Ultra VPN. Власникам інших пакетів обіцяють 80% знижки на VPN від SurfEasy. Для переходу досить буде оновити додаток Opera VPN для iOS і Android до останньої версії.
Засоби масової інформації та користувачі ще 12 квітня повідомляли про те, що Opera VPN оголосила про припинення роботи. Однак офіційної заяви компанії тоді не було.
Оголошення про припинення роботи, опубліковане на сайті Opera VPN, у компанії Opera поки не прокоментували.
Нагадаємо, Google оголосив про закриття сервісу скорочування посилань goo.gl.
Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити у країні.
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