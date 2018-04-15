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Сервіс Opera VPN оголосив про припинення роботи

Користувачам пропонують переходити на SurfEasy
Додаток Opera VPN для iOS і Android, що дозволяв обходити блокування в інтернеті, оголосив про припинення роботи з 30 квітня.
Сервіс Opera VPN оголосив про припинення роботи Фото: operavpn.com

Повідомлення про це опубліковане на сайті сервісу без зазначення причин.

Як повідомляється, власникам платного пакету Opera Gold нададуть можливість упродовж року безкоштовно користуватися сервісом SurfEasy Ultra VPN. Власникам інших пакетів обіцяють 80% знижки на VPN від SurfEasy. Для переходу досить буде оновити додаток Opera VPN для iOS і Android до останньої версії.

Засоби масової інформації та користувачі ще 12 квітня повідомляли про те, що Opera VPN оголосила про припинення роботи. Однак офіційної заяви компанії тоді не було.

Оголошення про припинення роботи, опубліковане на сайті Opera VPN, у компанії Opera поки не прокоментували.

Нагадаємо, Google оголосив про закриття сервісу скорочування посилань goo.gl.

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15 04 2018 18:20
ТЕГИ: інтернет, Opera
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