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Сестра Кейт Міддлтон вийшла заміж, - ФОТО

Міддлтон і Метьюз одружилися у церкві Святого Марка в графстві Беркшир
Піппа Міддлтон, молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, вийшла заміж за мільйонера Джеймса Метьюза.
Сестра Кейт Міддлтон вийшла заміж, - ФОТО Фото: ВВС

Міддлтон і Метьюз одружилися у церкві Святого Марка в графстві Беркшир. Служіння в церкві тривало близько 45 хвилин. Як тільки наречені зайшли в церкву - в місті почалася злива, однак вона закінчилася перш ніж вони вийшли вже одруженими.

Довгу фату виготовив британський капелюшник Стівен Джонс, а атласні туфельки кольору слонової кістки - Маноло Бланік. На голові у Піппи - невелика тіара. Весільну сукню виготовив британський модельєр Джайлз Дікон, і навіть зблизька складається враження, що вона зшита без жодного шва. Про це повідомляє ВВС.


Фото: ВВС

Старша сестра не стала виконувати роль подружки нареченої, але обрала для себе відповідальну роль: доглядати за юними пажами і дівчинкою-квіткаркою, якою була дворічна принцеса Шарлотта.


Фото: ВВС

На цьому весіллі, яке журналісти вже охрестили "головною світською подією року", на юних гостей - принца Джорджа і принцесу Шарлоттту - були покладені почесні обов'язки пажа і дівчини-квіткарки.


Фото: ВВС

Нагадаємо, через два роки після весілля подружжя британського принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін отримало герб. Тепер вони офіційно стали парою, як йдеться в заяві палацу, ще й у геральдичному сенсі.

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20 05 2017 17:44
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