Сестра Льовочкіна позичила у мами 8 млн грн та задекларувала три земельні ділянки у Франції

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Юлія Льовочкіна задекларувала 14 земельних ділянок, маєтки в Кончі Заспі та близько 65 компаній, бенефіціаром яких вона є.

Про це йдеться у її декларації за 2016 рік, розміщеній на сайті НАЗК. 11 земельних ділянок знаходяться в Україні (10 земельних ділянок елітної землі в Козині Обухівського району (Конча Заспа) під Києвом, 1 ділянка у Гнідині під Києвом та ще 3 у Франції.

Водночас власниками французької землі є компанії Glorietta Investments та SCI Villa Saint Michel, кінцевим бенефіціаром яких є Льовочкіна.

Крім того, у Козині у Льовочкіної є три маєтки: 862, 460 та 5896,5 квадратних метрів відповідно (Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами).

Також на SCI Villa Saint Michel зареєстровано житловий будинок – реконструкція у Франції 361,48 квадратних метрів, ще один будинок теж у Франції площею 1055,95 квадратів – на Glorietta Investments та апартаменти понад 330 квадратів у Греції – на компанію TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED, кінцевим бенефіціаром якої також є Льовочкіна.

Крім того, у Києві у Льовочкіної є дві квартири (68,7 квадратних метрів та 63,4).

Загалом вона є кінцевим бенефіціаром близько 65 компаній, серед яких "Закарпаттяобленерго", ТОВ "Енергетична Україна ТВ", компанії на Сейшелах, Кіпрі, Данії, Франції Австрії, Віргінських островах тощо.

У "Ощадбанку" Льовочкіна тримає близько $15 тисяч. В цьому ж банку у неї 710 гривень, ще 1,25 млн доларів вона тримає на рахунку свого ж банку "Кліринговий дім".

Готівкою у Льовочкіної є 13 тисяч доларів, 33 тисячі євро та 2,74 мільйонів гривень.

5 мільйонів доларів Льовочкіна позичила у компанії TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED, бенефіціаром якої вона і є. У своєї матері Євгенії Льовочкіної депутатка позичила 8 млн гривень.

При цьому у 2016 році заробітна плата Льовочкіної як народного депутат склала 77 тисяч гривень, ще 169, 87 тисяч гривень вона отримала коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Ще 2,5 млн Льовочкіна отримала від продажу рухомого майна.

Також Льовочкіна задекларувала золоті годинники з камінням, дві шуби, багато коштовностей різних відомих брендів та колекцію живопису та ікон – всього 29 предметів. При цьому Львовчкіна написала, що не знає, скільки що коштує.

Апетити на авто у Льовочкіної дещо скромніші, ніж на землю: вона задекларувала три авто - Mercedes Benz, LEXUS та LAND ROVER. Як вказала Льовокіна – найдорожчий з них LAND ROVER 2,5 млн гривень.

У Льовочкіної п’ятеро дітей, у графі про членів сім’ї вказано лише дітей. У розділі "видатки", вона вказала, що придбала дитячий одяг у Франції за 70,5 тисяч гривень (тут мається на увазі або 1 одиниця одягу, або разова покупка - УП).

Нагадаємо, що заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік.