Сестра Олега Сенцова отримала за нього премію Сахарова в Європарламенті

Українець прибути до Страсбурга не зміг через незаконне утримання у в'язниці на території РФ

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан отримала за нього премію "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова.

Перед врученням нагороди Каплан розповіла історію затримання і арешту Сенцова, а також його судового переслідування на території РФ. Окрім цього, вона зачитала звернення українського режисера.

Зазначимо, під час вручення нагороди у залі Європарламенту стояв порожній стілець, який призначався для Олега Сенцова. Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначав, що великим питанням є те, чи зможе Сенцов особисто бути присутнім на церемонії нагородження 12 грудня, - нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Нагадаємо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".