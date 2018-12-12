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Сестра Олега Сенцова отримала за нього премію Сахарова в Європарламенті

Українець прибути до Страсбурга не зміг через незаконне утримання у в'язниці на території РФ
Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан отримала за нього премію "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова.
Сестра Олега Сенцова отримала за нього премію Сахарова в Європарламенті Фото: Крим.Реалії

Перед врученням нагороди Каплан розповіла історію затримання і арешту Сенцова, а також його судового переслідування на території РФ. Окрім цього, вона зачитала звернення українського режисера.

Зазначимо, під час вручення нагороди у залі Європарламенту стояв порожній стілець, який призначався для Олега Сенцова. Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначав, що великим питанням є те, чи зможе Сенцов особисто бути присутнім на церемонії нагородження 12 грудня, - нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Нагадаємо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

 

 

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12 12 2018 14:27
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